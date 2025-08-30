Galatasaray’dan kaleye dev hamle! Donnarumma’yı bedavaya getirecek formül

30 Ağustos 2025, Cumartesi

Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool, Manchester City ve Atletico Madrid gibi dünya devleriyle karşılaştı. Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, kalede de büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, PSG ile iplerini koparan Donnarumma'yı bedelsiz şekilde kadrosuna katmak için harekete geçti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:23
Kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray'da flaş bir hamle ortaya çıktı.

Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, PSG'den ayrılması beklenen Gianluigi Donnarumma için perde arkasında kulübüyle görüşmeler yürütüyor.

BEDELSİZ TRANSFER FORMÜLÜ
Habere göre Galatasaray, PSG'ye transfer ücreti ödemeyi düşünmüyor. Bunun yerine Donnarumma'nın gelecekteki satışından elde edilecek gelir üzerinden bir anlaşma yapacak.

PSG'YE UZUN VADELİ GELİR MODELİ
Bu formül, Galatasaray'ın finansal yükümlülüklerini minimize ederken, Donnarumma'nın 40 milyon euroluk mevcut piyasa değeri düşünüldüğünde PSG'ye ise uzun vadeli olarak yüksek bir gelir potansiyeli sunuyor.

47 MAÇTA 17 KEZ GOL YEMEDİ
Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen 26 yaşındaki yıldız eldiven, kalesinde 43 gol gördü ve 17 kez kalesini gole kapadı.

