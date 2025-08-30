Galatasaray'dan kaleye dev hamle! Donnarumma'yı bedavaya getirecek formül

Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool, Manchester City ve Atletico Madrid gibi dünya devleriyle karşılaştı. Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, kalede de büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, PSG ile iplerini koparan Donnarumma'yı bedelsiz şekilde kadrosuna katmak için harekete geçti.