Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 2 yıldız birden geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışma başlattı. Özellikle orta saha ve sol bek pozisyonları için arayışta olan sarı-kırmızılı ekibin gündemine 2 önemli isim geldi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapılan çalışma sonucu ocak ayında transferlerin bitirilmesinin planlandığı öğrenildi. İşte detaylar...