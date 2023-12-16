16 Aralık 2023, Cumartesi
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 2 yıldız birden geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışma başlattı. Özellikle orta saha ve sol bek pozisyonları için arayışta olan sarı-kırmızılı ekibin gündemine 2 önemli isim geldi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapılan çalışma sonucu ocak ayında transferlerin bitirilmesinin planlandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.12.2023 15:44
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