18 Aralık 2023, Pazartesi
Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ocak ayına sayılı gün kala transfer operasyonu için gaza bastı. Devre arasında stoper, orta saha ve forvet bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin Michy Batshuayi yerine dünya yıldızı bir golcüyü getirmenin hesaplarını yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:26
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