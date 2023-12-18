Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ocak ayına sayılı gün kala transfer operasyonu için gaza bastı. Devre arasında stoper, orta saha ve forvet bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin Michy Batshuayi yerine dünya yıldızı bir golcüyü getirmenin hesaplarını yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...