18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü

Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ocak ayına sayılı gün kala transfer operasyonu için gaza bastı. Devre arasında stoper, orta saha ve forvet bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin Michy Batshuayi yerine dünya yıldızı bir golcüyü getirmenin hesaplarını yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:26
  • 1
  • 15
Fenerbahçe’den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü

Michy Batshuayi'yle devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü tranferi için kolları sıvadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fenerbahçe’den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, ince eleyip sık dokuyor.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe’den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü

Edin Dzeko'ya iyi bir alternatif arayan Kanarya, listesini şekillendirmeye başladı.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe’den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü

Bir süredir Weghorst'u gündeminde tutan yönetim, bu kez rotasını İngiltere'ye çevirdi.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe’den gündemi sarsacak bomba! Batshuayi yerine dünya yıldızı golcü

MARTIAL LİSTEYE EKLENDİ!
Fenerbahçe listesine Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'i de ekledi.