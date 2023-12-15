UEFA ülke sıralaması! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberleri | Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları sonrası Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki puanı güncellendi. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe ise evinde Spartak Trnava'yı yenerek grubundan lider çıktı ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı. Beşiktaş ise grubundaki son maçta deplasmanda Lugano'yu 2-0'lık skorla geçerek UEFA puan sıralamasına katkı sağladı. Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları sonrası UEFA puan sıralaması nasıl değişti? İşte o liste ve Türkiye'nin UEFA sıralaması...