Jorge Jesus’a büyük şok! Yine rakibi oldu

"MAYIS'A KADAR BEKLEYİN" İDDİASI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus, Sevilla ile oynanan ilk maçın ardından Brezilya basınına "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum. Mayıs'a kadar bekleyin" açıklamasını yaptığı öne sürülmüştü.