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Jorge Jesus'a büyük şok! Yine rakibi oldu

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Buna karşın sezon sonunda Brezilya'ya geri döneceği iddia edilen başarılı çalıştırıcı, çıkan haberleri yalanlamıştı. Brezilya'ya geri dönme hayali bilinen Jorge Jesus'un hayallerini suya düşürecek bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:25
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Jorge Jesus’a büyük şok! Yine rakibi oldu
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Buna karşın sezon sonunda Brezilya'ya geri döneceği iddia edilen başarılı çalıştırıcı, çıkan haberleri yalanlamıştı. Brezilya'ya geri dönme hayali bilinen Jorge Jesus'un hayallerini suya düşürecek bir gelişme yaşandı.
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Jorge Jesus’a büyük şok! Yine rakibi oldu
Fenerbahçe'de yeni sezonun en önemli konularından biri, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı...
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Jorge Jesus’a büyük şok! Yine rakibi oldu
Göreve başladığı günden bu yana taraftarların sevgilisi olan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki iddiasını artıran Portekizli teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.
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Jorge Jesus’a büyük şok! Yine rakibi oldu

"MAYIS'A KADAR BEKLEYİN" İDDİASI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus, Sevilla ile oynanan ilk maçın ardından Brezilya basınına "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum. Mayıs'a kadar bekleyin" açıklamasını yaptığı öne sürülmüştü.

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Jorge Jesus’a büyük şok! Yine rakibi oldu
Tecrübeli teknik adam, sonrasında ise taraftarların yüreğine su serpmiş ve çıkan haberleri yalanlamıştı.