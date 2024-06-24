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A Milli Takım'da Çekya maçı hazırlıkları! İrfan Can Kahveci ile Arda Güler bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maçın hazırlıklarına devam etti. Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.

Giriş: 24.06.2024 23:29 Güncelleme: 24.06.2024 23:29
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A Milli Takım’da Çekya maçı hazırlıkları! İrfan Can Kahveci ile Arda Güler bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı.

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A Milli Takım’da Çekya maçı hazırlıkları! İrfan Can Kahveci ile Arda Güler bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı

Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı. Bugün A Millî Takım kampına katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

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A Milli Takım’da Çekya maçı hazırlıkları! İrfan Can Kahveci ile Arda Güler bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı

Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.

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A Milli Takım’da Çekya maçı hazırlıkları! İrfan Can Kahveci ile Arda Güler bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı

Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.

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A Milli Takım’da Çekya maçı hazırlıkları! İrfan Can Kahveci ile Arda Güler bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı

A Milli Takım, yarın saat 11.00'de (TSİ 12.00) Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp tesisinde Çekya maçı öncesindeki resmî antrenmanını yapacak. A Millî Takım kafilesi, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hamburg'a yolculuk edecek.