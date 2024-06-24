25 Haziran 2024, Salı
A Milli Takım'da Çekya maçı hazırlıkları! İrfan Can Kahveci ile Arda Güler bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maçın hazırlıklarına devam etti. Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.
Giriş: 24.06.2024 23:29 Güncelleme: 24.06.2024 23:29
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