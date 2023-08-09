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Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Süper Lig'de sezona bomba gibi girmenin planlarına yapan Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluk. Transferde hareketli günler geçiren Kartal, yıldız isimler ile temaslarını sürdürüyor. İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile sıkı temaslarda bulunan yönetim, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın peşinde olduğu Afrikalı yıldız büyük ilgi çekti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.08.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 19:25
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Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Kazak orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov için uzun bir süredir devam eden takip sonucunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Zaynutdinov, yerli statüsünde yer alacak ve sadece orta saha değil, savunma ve kanat gibi farklı pozisyonlarda da oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

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Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in özellikle istediği bir isim olan 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı. Ancak, CSKA Moskova ile bonservis görüşmeleri sürüyor. Rus ekibi başlangıçta 6 milyon Euro talep etse de, son görüşmelerde bu rakam 4 milyon Euro'ya kadar indi.

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Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Beşiktaş yönetimi ise biraz daha indirim talep ederek transferi sonuçlandırmayı planlıyor. Transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

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Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…

ERIC BAILLY GÜNDEMDE

Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmayı hedefliyor. Manchester United'dan Eric Bailly, bu hedef doğrultusunda gündemlerine geldi. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesi son senesine yaklaşırken, kulübünde düşünülmüyor.

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Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Beşiktaş, Bailly'nin sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor. Aynı zamanda Orta Doğu'dan da oyuncuya ilgi olduğu belirtiliyor ve görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.