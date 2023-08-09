Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in özellikle istediği bir isim olan 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı. Ancak, CSKA Moskova ile bonservis görüşmeleri sürüyor. Rus ekibi başlangıçta 6 milyon Euro talep etse de, son görüşmelerde bu rakam 4 milyon Euro'ya kadar indi.