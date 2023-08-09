09 Ağustos 2023, Çarşamba
Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…
Süper Lig'de sezona bomba gibi girmenin planlarına yapan Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluk. Transferde hareketli günler geçiren Kartal, yıldız isimler ile temaslarını sürdürüyor. İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile sıkı temaslarda bulunan yönetim, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın peşinde olduğu Afrikalı yıldız büyük ilgi çekti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.08.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 19:25
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