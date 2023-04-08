08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a yeni sözleşme! Detaylar ortaya çıktı! Transferde dev bütçe...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a yeni sözleşme! Detaylar ortaya çıktı! Transferde dev bütçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle ağır yara alan Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Jorge Jesus'a Başkan Ali Koç yeni sözleşme önerdi. Adı Brezilya Milli Takımı ile de geçen Portekizli hocanın teklife olumlu yaklaştığı öğrenilirken, sözleşmenin detayları da netleşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:29
  • 1
  • 13
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’a yeni sözleşme! Detaylar ortaya çıktı! Transferde dev bütçe...

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbi mağlubiyeti ile büyük bir yara aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’a yeni sözleşme! Detaylar ortaya çıktı! Transferde dev bütçe...

Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, karşılaşma sonrası hayal kırıklığı yaşadı.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’a yeni sözleşme! Detaylar ortaya çıktı! Transferde dev bütçe...

Fenerbahçe taraftarı maçın ardından 'yönetim istifa' protestolarında bulundu.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’a yeni sözleşme! Detaylar ortaya çıktı! Transferde dev bütçe...

Teknik direktör Jorge Jesus'un kritik maçlara hep üçlü savunmayla çıkması da eleştiri topladı.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’a yeni sözleşme! Detaylar ortaya çıktı! Transferde dev bütçe...

Beşiktaş mağlubiyet sonrası teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.