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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray'dan dev golcü hamlesi! İşte temasa geçilen iki yıldız Galatasaray'dan dev golcü hamlesi! İşte temasa geçilen iki yıldız
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız futbolcusunu bitirdi. Transfer döneminin açılmasının ardından resmi imzalar atılacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.11.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 15:49 Ve Galatasaray yılın bombasını patlattı. Sarı Kırmızılı takım Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı için geri sayıma geçti. İşte detaylar... GALERİ DEVAM EDİYOR Galatasaray milli aranın ardından Kayserispor maçıyla Süper Lig'e yeniden merhaba diyecek. Sarı Kırmızılı ekip renktaşı Kayserispor'u yarın akşam saat 19.30'da Türk Telekom'da ağırlayacak. Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a puan kıaybeden Galatasaray ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarından 3 puanla ayrıldı ve zirvede ben de varım dedi. Milli arada birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da koronavirüs vakalarının da artmasıyla Kayserispor maçı öncesi moralleri bir hayli bozdu. Galatasaray yarın akşam Kayserispor karşısına Okan Kocuk, Luyindama, Arda Turan, Babel ve Omar gibi yıldızlarından yoksun çıkacak.