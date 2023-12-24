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Haberler Galeri Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat'tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü

Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat'tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 1-0'dan 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu sezon 3 hoca ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım için Sergen Yalçın ve Gunnar Solskjaer'den sonra öyle bir isim gündeme geldi ki duyanlar şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:51
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Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat’tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 1-0'dan 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu sezon 3 hoca ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım için Sergen Yalçın ve Gunnar Solskjaer'den sonra öyle bir isim gündeme geldi ki duyanlar şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat’tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü
Trendyol Süper Lig'e Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, 15 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
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Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat’tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü
Siyah-beyazlılar, art arda alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.
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Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat’tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü
Yönetim, Şenol Güneş'in ardından takımı kariyerinde ilk kez teknik ekipte yer alan Burak Yılmaz'a emanet etmişti.
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Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat’tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü
Burak Yılmaz önderliğinde 6 maça çıkan Beşiktaş; yalnızca 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet almıştı.