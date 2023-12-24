24 Aralık 2023, Pazar
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat'tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 1-0'dan 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu sezon 3 hoca ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım için Sergen Yalçın ve Gunnar Solskjaer'den sonra öyle bir isim gündeme geldi ki duyanlar şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:51
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14