22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan 'Aslan' oluyor

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan 'Aslan' oluyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Bitime 8 hafta kala Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan da transfer için operasyona başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona'da forma giyen Türk asıllı İlkay Gündoğan'ın peşine düştü. Alman basını prensip anlaşmasının sağlandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:04
  • 1
  • 9
Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı İlkay Gündoğan ’Aslan’ oluyor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile muhteşem bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması şimdiden başladı.

  • 2
  • 9
Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı İlkay Gündoğan ’Aslan’ oluyor

Orta saha için çalışmalarını sürdüren yönetim, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan ile söz kesti.

  • 3
  • 9
Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı İlkay Gündoğan ’Aslan’ oluyor

İLKAY GÜNDOĞAN, ASLAN OLUYOR
7 sezonluk Manchester City macerasının ardından İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan'ın macerası Katalan ekibinde kısa sürdü.

  • 4
  • 9
Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı İlkay Gündoğan ’Aslan’ oluyor

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İlkay, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

  • 5
  • 9
Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi! Barcelona’nın yıldızı İlkay Gündoğan ’Aslan’ oluyor

FUTBOLA GALATASARAY'DA VEDA ETMEK İSTİYOR
İlkay Gündoğan geçmişte sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmişti.