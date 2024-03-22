22 Mart 2024, Cuma
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan 'Aslan' oluyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Bitime 8 hafta kala Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan da transfer için operasyona başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona'da forma giyen Türk asıllı İlkay Gündoğan'ın peşine düştü. Alman basını prensip anlaşmasının sağlandığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:04
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