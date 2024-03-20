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Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Puan silme, küme düşme, lisans iptali...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç flaş bir açıklama yaparak "ligden çekilmeyi" gündeme aldıklarını söyledi. Peki Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Küme düşme, puan silme, amatör küme... Hangi cezalar Fenerbahçe'yi bekliyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:24
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Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Puan silme, küme düşme, lisans iptali...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından yaptığı "Ligden çekilelim" çağrısıyla gündeme oturdu. Başkan Koç, sarı-lacivertli camiayı 2 Nisan'da Olağanüstü Kongre'ye beklediğini duyurdu.

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Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Puan silme, küme düşme, lisans iptali...

Yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde 9 Nisan'a ertelenecek kongrede, gözler Fenerbahçe üyelerinin kararına çevrildi. Süper Lig'den çekilmeyi oylayacak Fenerbahçe'de karar bu yönde çıkarsa uygulamaya konulacak.

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Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Puan silme, küme düşme, lisans iptali...

TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA
Peki Türkiye Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı bu konuda ne diyor? Madde 24'e göre sarı-lacivertliler, 1 müsabakaya çıkmazsa hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezasına çarptırılacak.

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Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Puan silme, küme düşme, lisans iptali...

Ayrıca Fenerbahçe, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak.

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Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Puan silme, küme düşme, lisans iptali...

İkinci kez maça çıkılmaması halinde ise Trendyol 1. Lig'e düşürülecek. Sarı-lacivertlilerle müsabakaya çıkacak takımlar hükmen galip sayılacak.