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Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Puan silme, küme düşme, lisans iptali...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç flaş bir açıklama yaparak "ligden çekilmeyi" gündeme aldıklarını söyledi. Peki Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Küme düşme, puan silme, amatör küme... Hangi cezalar Fenerbahçe'yi bekliyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:15Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:24