10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi'yi unutturacak!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösteren Tosun, Haziran ayı itibariyle serbest kaldı ve birçok takımdan teklif aldı. Bu takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu öne sürüldü.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 07:52 Güncelleme: 10.07.2024 07:52
  • 1
  • 6
Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi’yi unutturacak!

Fenerbahçe'nin, Batshuayi'nin ayrılığı sonrası Cenk Tosun'u yedek santrfor olarak düşündüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin futbolcuyla temas kurduğu ancak Cenk Tosun'un son kez Beşiktaş ile görüşmek istediği ve bundan sonra karar vereceği ifade edildi.

  • 2
  • 6
Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi’yi unutturacak!

Beşiktaş İç Transferde Hareketli

Yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde de önemli adımlar atmaya devam ediyor.

  • 3
  • 6
Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi’yi unutturacak!

Daha önce Salih Uçan ile yeni mukavele imzalayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adına noktalanmasının ardından Cenk Tosun ile de masaya oturacak.

  • 4
  • 6
Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi’yi unutturacak!

Cenk Tosun'un Geçen Sezonki Performansı

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maça çıkan 33 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun geleceği hakkındaki son iddialar, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

  • 5
  • 6
Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi’yi unutturacak!

Karar EURO 2024 Sonrası

EURO 2024 dönüşü geleceğine ilişkin karar vermeye hazırlanan Cenk Tosun ile ilgili dikkat çeken bu iddia, futbol dünyasında geniş yankı buldu.