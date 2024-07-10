Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi'yi unutturacak!
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösteren Tosun, Haziran ayı itibariyle serbest kaldı ve birçok takımdan teklif aldı. Bu takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu öne sürüldü.
ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024
07:52
Güncelleme: 10.07.2024
07:52
Fenerbahçe'nin, Batshuayi'nin ayrılığı sonrası Cenk Tosun'u yedek santrfor olarak düşündüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin futbolcuyla temas kurduğu ancak Cenk Tosun'un son kez Beşiktaş ile görüşmek istediği ve bundan sonra karar vereceği ifade edildi.
Beşiktaş İç Transferde Hareketli
Yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde de önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Daha önce Salih Uçan ile yeni mukavele imzalayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adına noktalanmasının ardından Cenk Tosun ile de masaya oturacak.
Cenk Tosun'un Geçen Sezonki Performansı
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maça çıkan 33 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun geleceği hakkındaki son iddialar, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Karar EURO 2024 Sonrası
EURO 2024 dönüşü geleceğine ilişkin karar vermeye hazırlanan Cenk Tosun ile ilgili dikkat çeken bu iddia, futbol dünyasında geniş yankı buldu.