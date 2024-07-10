Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi'yi unutturacak!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösteren Tosun, Haziran ayı itibariyle serbest kaldı ve birçok takımdan teklif aldı. Bu takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu öne sürüldü.

ahaber.com.tr Giriş: 10.07.2024 07:52 Güncelleme: 10.07.2024 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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