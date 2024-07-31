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Galatasaray'dan 10 numara bombası! Yıldız isim bedavaya geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Mertens'e alternatif olacak bir 10 numara transferi için fırsat kolluyor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda bonservisi elinde olan Anton Miranchuk ile iletişime geçti. Rus yıldız sarı-kırmızılılara önerilirken, Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği kaydedildi.

Giriş: 31.07.2024 12:15 Güncelleme: 31.07.2024 12:15
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Galatasaray’dan 10 numara bombası! Yıldız isim bedavaya geliyor

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray’dan 10 numara bombası! Yıldız isim bedavaya geliyor

Bir yandan yeni sezona hazırlanan sarı kırmızılılar diğer yandan da transfer için gün sayıyor.

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Galatasaray’dan 10 numara bombası! Yıldız isim bedavaya geliyor

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, orta saha takviyesi için düğmeye bastı.

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Galatasaray’dan 10 numara bombası! Yıldız isim bedavaya geliyor

Son olarak sağ beke Elias Jelert'i transfereden ve merkez orta saha transfer için girişimlerde bulunan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Galatasaray’dan 10 numara bombası! Yıldız isim bedavaya geliyor

Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da top koşturan ve şu an bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Anton Miranchuk'un girdiği öğrenildi.