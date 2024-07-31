31 Temmuz 2024, Çarşamba
Galatasaray'dan 10 numara bombası! Yıldız isim bedavaya geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Mertens'e alternatif olacak bir 10 numara transferi için fırsat kolluyor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda bonservisi elinde olan Anton Miranchuk ile iletişime geçti. Rus yıldız sarı-kırmızılılara önerilirken, Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği kaydedildi.
Giriş: 31.07.2024 12:15 Güncelleme: 31.07.2024 12:15
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