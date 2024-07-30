UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin zaferi sonrası son durum...

2024-2025 sezonunda heyecan Avrupa maçlarıyla başladı. Temsilcilerimiz Avrupa'daki ilk maçlarını kazanmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup ettiği maçın rövanşında 2-1'lik bir galibiyet daha alarak bir üst tura yükseldi. İşte UEFA ülke puanında son durum...