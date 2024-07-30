30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin zaferi sonrası son durum...

2024-2025 sezonunda heyecan Avrupa maçlarıyla başladı. Temsilcilerimiz Avrupa'daki ilk maçlarını kazanmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup ettiği maçın rövanşında 2-1'lik bir galibiyet daha alarak bir üst tura yükseldi. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Giriş: 30.07.2024 23:20 Güncelleme: 30.07.2024 23:24
  • 1
  • 13
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe’nin zaferi sonrası son durum...

UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor da konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0'la yenerken, Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1'le farklı mağlup etmişti.

Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanına büyük katkı sağlamıştı.

  • 2
  • 13
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe’nin zaferi sonrası son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.

  • 3
  • 13
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe’nin zaferi sonrası son durum...

Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte güncel ülke puanı sıralaması...

  • 4
  • 13
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe’nin zaferi sonrası son durum...

1- İNGİLTERE 89.160

  • 5
  • 13
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe’nin zaferi sonrası son durum...

2- iTALYA 79.106