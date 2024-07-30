30 Temmuz 2024, Salı
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin zaferi sonrası son durum...
2024-2025 sezonunda heyecan Avrupa maçlarıyla başladı. Temsilcilerimiz Avrupa'daki ilk maçlarını kazanmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup ettiği maçın rövanşında 2-1'lik bir galibiyet daha alarak bir üst tura yükseldi. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Giriş: 30.07.2024 23:20 Güncelleme: 30.07.2024 23:24
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13