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Haberler Galeri Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ilk ciddi sınavına çıkıyor! Sürpriz ilk 11 tercihi

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ilk ciddi sınavına çıkıyor! Sürpriz ilk 11 tercihi

Yaz transfer sezonunun suskun takımı Beşiktaş ile Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında bugün karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta heyecan dorukta. Öte yandan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda 106 takım mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:41
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Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ilk ciddi sınavına çıkıyor! Sürpriz ilk 11 tercihi
Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.
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Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ilk ciddi sınavına çıkıyor! Sürpriz ilk 11 tercihi

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

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Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ilk ciddi sınavına çıkıyor! Sürpriz ilk 11 tercihi
Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.
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Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ilk ciddi sınavına çıkıyor! Sürpriz ilk 11 tercihi

SİYAH-BEYAZLI TAKIM, YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

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Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ilk ciddi sınavına çıkıyor! Sürpriz ilk 11 tercihi

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU LİSTESİ

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana UEFA listesinde yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç ise listeye dahil edilmedi. Ameliyat edilen Emrecan Uzunhan da listede yer almasına rağmen uzun süre sahalarda uzak kalacak.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Atakan Kerem Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy