Taraftar İsmail Kartal'ı tefe koydu! Çok sert sözler: Samandıra’yı terk etmeli

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Ankaragücü ile karşılaştı. Başkent ekibi karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, kupaya veda etti. Yeniden lige ve Avrupa'ya konsantre olacak Fenerbahçe'de tepkiler de çığ gibi büyüdü. Ankaragücü karşısında alınan ağır mağlubiyet, taraftarları da adeta çılgına çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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