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Haberler Galeri Taraftar İsmail Kartal'ı tefe koydu! Çok sert sözler: Samandıra’yı terk etmeli

Taraftar İsmail Kartal'ı tefe koydu! Çok sert sözler: Samandıra’yı terk etmeli

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Ankaragücü ile karşılaştı. Başkent ekibi karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, kupaya veda etti. Yeniden lige ve Avrupa'ya konsantre olacak Fenerbahçe'de tepkiler de çığ gibi büyüdü. Ankaragücü karşısında alınan ağır mağlubiyet, taraftarları da adeta çılgına çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:02
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Taraftar İsmail Kartal’ı tefe koydu! Çok sert sözler: Samandıra’yı terk etmeli
Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na veda etti.
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Taraftar İsmail Kartal’ı tefe koydu! Çok sert sözler: Samandıra’yı terk etmeli
Çeyrek final maçında Ankaragücü deplasmanına konuk olan sarı-lacivertli ekip, Morutan, Tasos ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 yenik ayrıldı.
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Taraftar İsmail Kartal’ı tefe koydu! Çok sert sözler: Samandıra’yı terk etmeli
Alınan ağır mağlubiyetin ardından taraftarın da tepkisi oldukça fazla olurken sosyal medyada resmen yangın yerine döndü.
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Taraftar İsmail Kartal’ı tefe koydu! Çok sert sözler: Samandıra’yı terk etmeli

MERT HAKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte gerilim yaşandı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü taraftarıyla tartıştı.

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Taraftar İsmail Kartal’ı tefe koydu! Çok sert sözler: Samandıra’yı terk etmeli

Başkent ekibinin futbolseverleri, 29 yaşındaki oyuncunun kendilerine küfür ettiği iddiasını ortaya attı.