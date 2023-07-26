Galatasaray’da yüzyılın transferi! Mertens’i tahtından edecek 10 numara geliyor

Orta sahaya kaliteli bir oyuncu eklemek isteyen takım, Kamada'nın menajeriyle yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve transferin şartlarını masaya yatırdı. Tüm bu çalışmalarla birlikte Galatasaray, hem yerli hem de yabancı futbolcu transferleriyle kadrosunu güçlendirerek gelecek sezon için iddialı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.