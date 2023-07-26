26 Temmuz 2023, Çarşamba
Galatasaray'da yüzyılın transferi! Mertens'i tahtından edecek 10 numara geliyor
Galatasaray, gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da başarılar elde etmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna hazırlanan sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmak için temaslara başlayan Galatasaray, taraftarlarının heyecanını artırıyor.
Giriş Tarihi: 26.07.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 12:32
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