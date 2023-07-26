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Galatasaray'da yüzyılın transferi! Mertens'i tahtından edecek 10 numara geliyor

Galatasaray, gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da başarılar elde etmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna hazırlanan sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmak için temaslara başlayan Galatasaray, taraftarlarının heyecanını artırıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 12:32
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Galatasaray’da yüzyılın transferi! Mertens’i tahtından edecek 10 numara geliyor

Galatasaray transfer döneminde hareketli bir süreç yaşayarak kadrosuna önemli isimler katıyor. Kaan Ayhan'ın bonservisini alarak başlayan transfer hamleleri, Halil Dervişoğlu ve Angelino'nun transferleriyle devam etti. Ardından Cedric Bakambu için Al-Nasr ile yapılan görüşmeler sonuç verdi ve 4. transfer resmiyet kazandı. Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. İşte Mertens'i tahtından edecek 10 numara transfer detayı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da yüzyılın transferi! Mertens’i tahtından edecek 10 numara geliyor

Şimdi gözler 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmaya çevrildi. Erden Timur, daha önce gündeme gelen Japon yıldız futbolcu Daichi Kamada için yeniden girişimlere başladı.

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Galatasaray’da yüzyılın transferi! Mertens’i tahtından edecek 10 numara geliyor

Orta sahaya kaliteli bir oyuncu eklemek isteyen takım, Kamada'nın menajeriyle yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve transferin şartlarını masaya yatırdı. Tüm bu çalışmalarla birlikte Galatasaray, hem yerli hem de yabancı futbolcu transferleriyle kadrosunu güçlendirerek gelecek sezon için iddialı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

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Galatasaray’da yüzyılın transferi! Mertens’i tahtından edecek 10 numara geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği başarılı sonuçlarla Avrupa arenasında da adından söz ettirmeyi amaçlayan sarı kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandıran transfer atağını sürdürüyor.

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Galatasaray’da yüzyılın transferi! Mertens’i tahtından edecek 10 numara geliyor

Yeni sezon öncesinde takımın ne şekilde şekilleneceği ve transfer çalışmalarının hangi noktaya ulaşacağı büyük bir merakla bekleniyor.