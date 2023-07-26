Galatasaray'da 100 milyon euroluk transfer listesi! Okan Buruk listeyi verdi Erden Timur kolları sıvadı! 4 süper yıldız daha...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefiyle sezona start veren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Bakambu, Angelino, Zaha, Halil Dervişoğlu gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar şimdi de piyasa değeri 100 milyon euroyu bulan bir transfer listesi üzerinde çalışıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un eksik bölgeler için listeyi verdiği ve Erden Timur'un süper yıldız transferleri için kollarını sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...