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Galatasaray'da 100 milyon euroluk transfer listesi! Okan Buruk listeyi verdi Erden Timur kolları sıvadı! 4 süper yıldız daha...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefiyle sezona start veren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Bakambu, Angelino, Zaha, Halil Dervişoğlu gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar şimdi de piyasa değeri 100 milyon euroyu bulan bir transfer listesi üzerinde çalışıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un eksik bölgeler için listeyi verdiği ve Erden Timur'un süper yıldız transferleri için kollarını sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:30
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Galatasaray’da 100 milyon euroluk transfer listesi! Okan Buruk listeyi verdi Erden Timur kolları sıvadı! 4 süper yıldız daha...

Başarısını istikrarlı bir şekilde devam ettirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer arayışını devam ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da 100 milyon euroluk transfer listesi! Okan Buruk listeyi verdi Erden Timur kolları sıvadı! 4 süper yıldız daha...

Transferde durmak bilmeyen sarı-kırmızılı ekip 2022/23 sezonunu şampiyon tamamladı.

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Galatasaray’da 100 milyon euroluk transfer listesi! Okan Buruk listeyi verdi Erden Timur kolları sıvadı! 4 süper yıldız daha...

Geçtiğimiz sezona flaş transferlerle giren Galatasaray, bu sezonda durmak bilmiyor.

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Galatasaray’da 100 milyon euroluk transfer listesi! Okan Buruk listeyi verdi Erden Timur kolları sıvadı! 4 süper yıldız daha...

Önceki sezonda Cimbom, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Dries Mertens, Juan Mata gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı.

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Galatasaray’da 100 milyon euroluk transfer listesi! Okan Buruk listeyi verdi Erden Timur kolları sıvadı! 4 süper yıldız daha...

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