26 Temmuz 2023, Çarşamba
Zalgiris - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Çıldırttı!
Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Galatasaray, 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya'da Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-1 önde olmasına rağmen son dakikalarda yediği gole engel olamayan sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 2-2'lik skorla berabere ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:03
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