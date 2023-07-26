26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zalgiris - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Çıldırttı!

Zalgiris - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Çıldırttı!

Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Galatasaray, 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya'da Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-1 önde olmasına rağmen son dakikalarda yediği gole engel olamayan sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 2-2'lik skorla berabere ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:03
  • 1
  • 19
Zalgiris - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Çıldırttı!

SERKAN KORKMAZ – DOST ACI SÖYLER

Sezon öncesi hazırlık maçlarından biri daha geride kaldı" demek isterdim ama diyemiyorum. Son derece önemli ve ciddi bir resmi maçtı dün akşamki... Skoru bu sayede "fena değil", oyunsa bu yüzden endişe verici...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Zalgiris - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Çıldırttı!

Şaka değil; Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Hem de son derece zayıf bir rakip karşısında. Zalgiris'i, 20 küsür lig maçını oynamış, hazır ve istim üstünde bir takım diye görenler şaka yapıyor olmalı. Arada orantısız bir güç farkı var.

  • 3
  • 19
Zalgiris - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Çıldırttı!

Galatasaray muhabirleri, Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus ile başladı Okan hoca... Maçın ilk yarısı 2-1 Litvanya temsilcisi lehine bitebilirdi, golsüz eşitlikle soyunma odasına girildi.

  • 4
  • 19
Zalgiris - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Çıldırttı!

Ev sahibi takım ilk yarıda daha net açılardan kaçırdığı golü daha dar açıdan ikinci yarının başında buldu. Sonuçta transfer şampiyonlukları, Zaha'yı kazanmak falan hep boş hevesler. Kupalar, sahayı kazanmadan kaldırılmıyor.

  • 5
  • 19
Zalgiris - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Çıldırttı!

Şampiyonlar Ligi yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar için en önemli hedefken dün akşamki performans hayli tat kaçırıcıydı. Bu turda elenmenin tek bedeli Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak olmayabilir. Hiç zaman kaybetmeden orta sahaya bir iki transfer yapılıp, İcardi kazanılmalı.