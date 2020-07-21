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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Liverpool'un eski yıldızına kanca
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları için tüm çalışmalar süratle sürüyor. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe galibiyetinden sonra 8-10 tane transfer yapmamız lazım çıkışıyla birlikte, siyah beyazlı takım için transfer borsası yeniden hareketlendi. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen son yabancı...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 16:02Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 16:04