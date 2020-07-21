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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Liverpool'un eski yıldızına kanca

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları için tüm çalışmalar süratle sürüyor. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe galibiyetinden sonra 8-10 tane transfer yapmamız lazım çıkışıyla birlikte, siyah beyazlı takım için transfer borsası yeniden hareketlendi. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen son yabancı...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 16:04
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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Liverpool'un eski yıldızına kanca

Beşiktaş'ın sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı Jordon Ibe konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Liverpool'un eski yıldızına kanca

Aktarılan bilgilere göre İskoç devi Celtic, oyuncunun transferi için devreye girdi. 30 Haziran itibariyle takımı Bournemouth ile yollarını ayıran yıldız kanat oyuncusu, hayatına yeni bir sayfa açmak istiyor.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Liverpool'un eski yıldızına kanca

Portekiz kulüplerinin de Ibe'a ilgi duyduğu ifade edilirken, gelen seçenekleri değerlendirdiği ancak aklında 1 takımın öncelik kazandığı kaydedildi.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Liverpool'un eski yıldızına kanca

"BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"
Siyah beyazlı kulübün teklif götürdüğü bilinen Jordon Ibe'ın aklındaki takımın Beşiktaş olduğu ve bu teklifin kendisini heyecanlandırdığı aktarıldı.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Liverpool'un eski yıldızına kanca

Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ın Kara Kartal'ı tercih edeceği ifade edildi.