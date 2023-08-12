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Cimbom'dan PSG çıkarması! Ramos, Paredes derken yönetim o yıldız için de harekete geçti...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Cimbom, Devler Ligi için takıma yeni çilekler getirmenin peşine düştü. Mauro Icardi'yi takıma dahil eden Galatasaray, Paredes, Sergio Ramos derken duyanları şaşkına çevirecek 3. yıldız futbolcu için de girişimlere başladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.08.2023 02:04 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 02:17
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Cimbom’dan PSG çıkarması! Ramos, Paredes derken yönetim o yıldız içinde harekete geçti...

Yeni sezonda şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, transferde önemli adımlar atmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom’dan PSG çıkarması! Ramos, Paredes derken yönetim o yıldız içinde harekete geçti...

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray transferde PSG'nin kapısını zorlamaya devam ediyor.

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Cimbom’dan PSG çıkarması! Ramos, Paredes derken yönetim o yıldız içinde harekete geçti...

SUUDİ EKİPLERİ DE İLGİLENİYOR

Verratti'yle Suudi ekipleri de ilgileniyor. Ancak 30 yaşındaki yıldız Arabistan'da oynamaya sıcak bakmıyor.

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Cimbom’dan PSG çıkarması! Ramos, Paredes derken yönetim o yıldız içinde harekete geçti...

PSG tarafından transferde satış listesine koyulan Marco Verratti, için Cimbom devreye girmeye hazırlanıyor.

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Cimbom’dan PSG çıkarması! Ramos, Paredes derken yönetim o yıldız içinde harekete geçti...

Galatasaray, İtalyan orta saha oyuncusunu takıma katmak istiyor.