Cimbom'dan PSG çıkarması! Ramos, Paredes derken yönetim o yıldız için de harekete geçti...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Cimbom, Devler Ligi için takıma yeni çilekler getirmenin peşine düştü. Mauro Icardi'yi takıma dahil eden Galatasaray, Paredes, Sergio Ramos derken duyanları şaşkına çevirecek 3. yıldız futbolcu için de girişimlere başladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.08.2023 02:04 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 02:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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