04 Eylül 2023, Pazartesi
Galatasaray'da uçak rotayı Paris'e kırdı! Torreira'ya 1.90'lık partner! Matias Vecino sonrası...
Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira'nın yanında görev yapabilecek iyi bir sekiz numara arıyor. Matias Vecino ismi ile anlaşıldığı iddiaları sonrasında Galatasaray'ın yeni hedefinin Paris'te olduğu iddia edildi. İşte, konu hakkında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 04.09.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 15:17
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