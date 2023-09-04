Galatasaray’da uçak rotayı Paris’e kırdı! Torreira’ya 1.90’lık partner! Matias Vecino sonrası...

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Lucas Torreira'nın yanında görev yapabilecek bir sekiz numara arayışında olan sarı-kırmızılılar, bu pozisyon için çeşitli isimlerle ilgilendi ancak sonuç çıkmadı. Son olarak PSG'de oynayan Danilo Pereira'yı gözüne kestiren Galatasaray tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!