04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'da uçak rotayı Paris'e kırdı! Torreira'ya 1.90'lık partner! Matias Vecino sonrası...

Galatasaray'da uçak rotayı Paris'e kırdı! Torreira'ya 1.90'lık partner! Matias Vecino sonrası...

Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira'nın yanında görev yapabilecek iyi bir sekiz numara arıyor. Matias Vecino ismi ile anlaşıldığı iddiaları sonrasında Galatasaray'ın yeni hedefinin Paris'te olduğu iddia edildi. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 15:17
  • 1
  • 7
Galatasaray’da uçak rotayı Paris’e kırdı! Torreira’ya 1.90’lık partner! Matias Vecino sonrası...

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Lucas Torreira'nın yanında görev yapabilecek bir sekiz numara arayışında olan sarı-kırmızılılar, bu pozisyon için çeşitli isimlerle ilgilendi ancak sonuç çıkmadı. Son olarak PSG'de oynayan Danilo Pereira'yı gözüne kestiren Galatasaray tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Galatasaray’da uçak rotayı Paris’e kırdı! Torreira’ya 1.90’lık partner! Matias Vecino sonrası...

Orta sahaya bir 6 numara transfer etmek isteyen Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Danilo Pereira'yı gündemine aldı.

  • 3
  • 7
Galatasaray’da uçak rotayı Paris’e kırdı! Torreira’ya 1.90’lık partner! Matias Vecino sonrası...

Sarı-Kırmızılılar bu transfer için Fransız ekibiyle görüşmelere başladı. 31 yaşındaki yıldızın ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Galatasaray'daki bazı isimlerden bilgi aldığı iddia edildi.

  • 4
  • 7
Galatasaray’da uçak rotayı Paris’e kırdı! Torreira’ya 1.90’lık partner! Matias Vecino sonrası...

Sarı-Kırmızılı ekibin Danilo transferini 8-9 milyon Euro arasında bir bonservis ücretine tamamlamayı planladığı aktarıldı.

  • 5
  • 7
Galatasaray’da uçak rotayı Paris’e kırdı! Torreira’ya 1.90’lık partner! Matias Vecino sonrası...

31 yaşındaki yıldıza ise 3 senelik sözleşme ve 3.5 milyon Euro yıllık ücret verileceği bildirildi. Portekizli ön liberonun artık Fransa macerasını tamamlamak istediği gelen haberler arasında.