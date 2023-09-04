04 Eylül 2023, Pazartesi
Fenerbahçe'ye "Deli Fişek" orta saha geliyor! 1.89'luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusunun transferi için sarı-lacivertli ekip, 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebiyle Braga kulübüyle temas kurdu. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için bu önemli transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Giriş Tarihi: 04.09.2023 11:42
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10