04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye "Deli Fişek" orta saha geliyor! 1.89'luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...

Fenerbahçe'ye "Deli Fişek" orta saha geliyor! 1.89'luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusunun transferi için sarı-lacivertli ekip, 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebiyle Braga kulübüyle temas kurdu. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için bu önemli transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 11:42
  • 1
  • 10
Fenerbahçe’ye Deli Fişek orta saha geliyor! 1.89’luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...

Fenerbahçe, orta sahaya 6 numara pozisyonunda güçlendirme yapmak amacıyla Portekiz ekibi Braga'dan Al Musrati'yi transfer gündemine aldı. 27 yaşındaki bu yetenekli oyuncu için sarı-lacivertli kulüp, Braga ile temas kurdu. İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Fenerbahçe’ye Deli Fişek orta saha geliyor! 1.89’luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...

Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. 27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler Braga kulübüyle temasa geçti.

  • 3
  • 10
Fenerbahçe’ye Deli Fişek orta saha geliyor! 1.89’luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...

Bragalı yöneticiler Libyalı ön libero için 15 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler ise daha uygun bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

  • 4
  • 10
Fenerbahçe’ye Deli Fişek orta saha geliyor! 1.89’luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...

Ndombele beklemede

Fenerbahçe'nin ön libero bölgesi için hedeflerinden birisi de Tanguy Ndombele.

  • 5
  • 10
Fenerbahçe’ye Deli Fişek orta saha geliyor! 1.89’luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...

Sarı-lacivertliler geçen sezon Napoli'de kiralık olarak oynayan Tottenham'ın 26 yaşındaki orta sahası Ndombele ile prensipte anlaşmaya vardı.