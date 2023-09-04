Fenerbahçe'ye "Deli Fişek" orta saha geliyor! 1.89'luk kule örümcek ağı örecek! İngiltere, İtalya derken...

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusunun transferi için sarı-lacivertli ekip, 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebiyle Braga kulübüyle temas kurdu. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için bu önemli transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.