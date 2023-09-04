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Haberler Galeri Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…

Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecan verici transfer sezonunun son günlerinde, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türk dev kulüpleri, kadrolarını güçlendirmek amacıyla büyük bir çaba içerisindeler. Özellikle bir isim hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile sıkça anılırken, Borussia Dortmund'dan gelen sürpriz gelişme tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 18:18
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Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…

Avrupa futbolunun merakla beklenen dönemi olan transfer sezonu, nefes kesen anlara sahne oluyor. UEFA'nın Avrupa'ya kadro bildiriminin bitmesine sayılı günler kala, futbol dünyası büyük bir hareketlilik ve heyecan içerisinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…

ORTA SAHA OYUNCUSUNA SÜRPRİZ HAMLE!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'de bir takım 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund'a transfer teklifi yaptı.

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Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…

Avrupa'ya kadro bildiriminin bitmesine kısa bir süre kala transferde oldukça büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Dortmunda'da forma giyen Salih Özcan için sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…

Salih Özcan'ın adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

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Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…

TFF LİSANSI ÇIKTI!

Süper Lig devlerinin gündeminde yer alan Salih Özcan'ın TFF'de lisansı çıktı.