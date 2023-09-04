Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecan verici transfer sezonunun son günlerinde, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türk dev kulüpleri, kadrolarını güçlendirmek amacıyla büyük bir çaba içerisindeler. Özellikle bir isim hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile sıkça anılırken, Borussia Dortmund'dan gelen sürpriz gelişme tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. İşte, haberin detayları...