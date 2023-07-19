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Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 transfer birden yolda! Erden Timur'dan dev operasyon

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek gruplara da kalmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte transfer bombaları üst üste patlyacak. Başkan Vekili Erden Timur'un operasyonu bizzat yönettiği belirtilirken, vites yükselten Cimbom'da önümüzdeki günlerde 4 imzanın birden atılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:54
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Galatasaray’da transfer bombaları patlıyor! 4 transfer birden yolda! Erden Timur’dan dev operasyon

2023-2024 hazırlıkları kapsamında Galatasaray, Avusturya'da kampa girdi ve sarı-kırmızılıların bu dönemi sona erdi.

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Galatasaray’da transfer bombaları patlıyor! 4 transfer birden yolda! Erden Timur’dan dev operasyon

Cimbom bu süreçte 4 hazırlık maçına çıkarken 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Galatasaray’da transfer bombaları patlıyor! 4 transfer birden yolda! Erden Timur’dan dev operasyon

Kisvarda'yı 2-0 ve Csakvari TK'yı 4-2 ile geçen Aslan, Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Son maçta ise Sturm Graz'a 2-0 boyun eğdi.

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Galatasaray’da transfer bombaları patlıyor! 4 transfer birden yolda! Erden Timur’dan dev operasyon

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, bu süreçte takımın kondisyonunun gelişmesi için zorlayıcı antrenmanlar koydu.

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Galatasaray’da transfer bombaları patlıyor! 4 transfer birden yolda! Erden Timur’dan dev operasyon

49 yaşındaki çalıştırıcı uzun maratonda bu sayede sakatlık riskini minimuma indirmek istiyor.