19 Temmuz 2023, Çarşamba
Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 transfer birden yolda! Erden Timur'dan dev operasyon
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek gruplara da kalmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte transfer bombaları üst üste patlyacak. Başkan Vekili Erden Timur'un operasyonu bizzat yönettiği belirtilirken, vites yükselten Cimbom'da önümüzdeki günlerde 4 imzanın birden atılması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:54
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