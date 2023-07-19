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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitiriyor! Erden Timur transferde devrede! Tarihi çalım

Son dakika Galatasaray haberleri | Avusturya'da yaptığı kampı tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer operasyonunu sürdürüyor. Orta saha için arayışta olan sarı-kırmızılı ekibin bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldızı bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı. Bu transfer için Erden Timur'un bizzat devreye girdiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde somut bir gelişme yaşanabileceği belirtildi. İşteo transferde detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:57
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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitiriyor! Erden Timur transferde devrede! Tarihi çalım

Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitiriyor! Erden Timur transferde devrede! Tarihi çalım

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları bir hayli zorlayacak antrenmanlar yaptırıyor.

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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitiriyor! Erden Timur transferde devrede! Tarihi çalım

3 kulvarda yer alacak G.Saray, bu sayede sakatlık riskini minimuma indirmek ve oyuncuların kondisyonunu hazır tutmak istiyor.

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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitiriyor! Erden Timur transferde devrede! Tarihi çalım

Sarı-kırmızılılarda transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitiriyor! Erden Timur transferde devrede! Tarihi çalım

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