Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitiriyor! Erden Timur transferde devrede! Tarihi çalım

Son dakika Galatasaray haberleri | Avusturya'da yaptığı kampı tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer operasyonunu sürdürüyor. Orta saha için arayışta olan sarı-kırmızılı ekibin bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldızı bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı. Bu transfer için Erden Timur'un bizzat devreye girdiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde somut bir gelişme yaşanabileceği belirtildi. İşteo transferde detaylar...