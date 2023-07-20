Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan dev kanca! Transferde büyük kapışma

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile sezon hazırlığını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İngilizler, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız isim için Galatasaray'ın da devreye girdiğini yazdı. İşte transfer savaşında yeni detaylar...