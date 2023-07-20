20 Temmuz 2023, Perşembe
Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan dev kanca! Transferde büyük kapışma
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile sezon hazırlığını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İngilizler, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız isim için Galatasaray'ın da devreye girdiğini yazdı. İşte transfer savaşında yeni detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 11:46
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