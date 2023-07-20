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Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan dev kanca! Transferde büyük kapışma

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile sezon hazırlığını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İngilizler, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız isim için Galatasaray'ın da devreye girdiğini yazdı. İşte transfer savaşında yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 11:46
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Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray’dan dev kanca! Transferde büyük kapışma

Süper Lig devlerinden transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray’dan dev kanca! Transferde büyük kapışma

Son olarak ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir transfer rekabeti doğuyor.

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Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray’dan dev kanca! Transferde büyük kapışma

İki ezeli rakibin o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray’dan dev kanca! Transferde büyük kapışma

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmek istediği isimlerin başında gelen Tanguy Ndombele'ye Galatasaray da talip oldu.

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Fenerbahçe’nin gözdesine Galatasaray’dan dev kanca! Transferde büyük kapışma

Paredes'ten istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha için Tottenham'la irtibata geçtiği ve oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.