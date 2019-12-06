Galatasaray'da sular durulmuyor! Ayrılacak

Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor. Arap basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'da devre arasında mecburi bir ayrılık gerçekleşecek. Tribünlerle arası bozuk olan yıldız oyuncunun, takım arkadaşıyla da kavgalı olması ayrılığı zorunlu kıldı. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmenin perde arkası...