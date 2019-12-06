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Galatasaray'da sular durulmuyor! Ayrılacak

Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor. Arap basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'da devre arasında mecburi bir ayrılık gerçekleşecek. Tribünlerle arası bozuk olan yıldız oyuncunun, takım arkadaşıyla da kavgalı olması ayrılığı zorunlu kıldı. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmenin perde arkası...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 14:14
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Galatasaray'da sular durulmuyor! Ayrılacak

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'de ne ligde ne Avrupa'da ne de yerel kupada istenilen sonuçlar elde edilemedi.

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Galatasaray'da sular durulmuyor! Ayrılacak

Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularını hedef gösterip 'Demek ki formayı istemiyorlar' diyerek son maçların ardındaki basın toplantılarında ocak ayını işaret etti.

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Galatasaray'da sular durulmuyor! Ayrılacak

Terim, takımdaki birçok ismin gönderilmesini talep ettiği yönetimden transfer de istedi.

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Galatasaray'da sular durulmuyor! Ayrılacak

Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralı sarı kırmızılıların ensesinde...

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Galatasaray'da sular durulmuyor! Ayrılacak

Yönetim, oyuncu satarak oyuncu almak zorunda olduğu için kara kara düşünüyor...