İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Bu sezon deplasman performansı kötü olan Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor. Mutlak şampiyonluk isteyen sarı lacivertli takımın gözü, devre arası transfer döneminde. Moses'ın sakatlığı, Deniz Türüç'ün yetersiz oyunu ile sağ açık pozisyonunda arayışlarda olan Damien Comolli, dünyaca ünlü yıldızı listeye ekledi. Yönetim ve teknik heyetin olumlu baktığı transfer için sarı lacivertli camia, oyuncuyu takıma katmak için tüm imkanlarını kullanacak.