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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Bu sezon deplasman performansı kötü olan Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor. Mutlak şampiyonluk isteyen sarı lacivertli takımın gözü, devre arası transfer döneminde. Moses'ın sakatlığı, Deniz Türüç'ün yetersiz oyunu ile sağ açık pozisyonunda arayışlarda olan Damien Comolli, dünyaca ünlü yıldızı listeye ekledi. Yönetim ve teknik heyetin olumlu baktığı transfer için sarı lacivertli camia, oyuncuyu takıma katmak için tüm imkanlarını kullanacak.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 14:47
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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, deplasman kabusuna çare bulunamadı...

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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Kanarya, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.

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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Sarı-Lacivertlilerde hedef, bir galibiyet serisi yakalayıp ligin ilk yarısını zirvede tamamlamak...

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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!

Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler 'sallantılı' giderken, gözler de transfere çevrildi.

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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi!

Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.