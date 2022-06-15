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Haberler Galeri Galatasaray'da sıcak saatler! Herkes Okan Buruk ve Fatih Terim derken yeni hoca adayı şaşırttı

Galatasaray'da sıcak saatler! Herkes Okan Buruk ve Fatih Terim derken yeni hoca adayı şaşırttı

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Yeni seçilen başkan Dursun Özbek gelecek sezon taraftarın istediği takımı kurmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılarda Torrent ile yolların ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor. Gündemde Okan Buruk, Fatih Terim gibi isimler dolaşırken herkesi ters köşe edecek bir isim gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 11:25
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Galatasaray’da sıcak saatler! Herkes Okan Buruk ve Fatih Terim derken yeni hoca adayı şaşırttı

Bu sezon beklenenin uzağında kalan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da teknik direktörün ardından yönetim de değişti. Dursun Özbek'in yeni başkan seçildiği sarı kırmızılılar da yeni ayrılık çok yakın. Cimbom'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray’da sıcak saatler! Herkes Okan Buruk ve Fatih Terim derken yeni hoca adayı şaşırttı

Yeni yönetim, koltuğa oturur oturmaz gelecek sezon hazırlıklarına da başladı.

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Galatasaray’da sıcak saatler! Herkes Okan Buruk ve Fatih Terim derken yeni hoca adayı şaşırttı

Transferde kritik hamleler yaparak yeni sezona hazır olmak istenen sarı kırmızılılarda öncelik yeni teknik direktör konusunun halletmek.

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Galatasaray’da sıcak saatler! Herkes Okan Buruk ve Fatih Terim derken yeni hoca adayı şaşırttı

Yeni teknik direktör çalışmaları devam ederken, hoca konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray’da sıcak saatler! Herkes Okan Buruk ve Fatih Terim derken yeni hoca adayı şaşırttı

Okan Buruk ve Fatih Terim isimleri gündeme gelirken, sarı kırmızılılarda planlar değişti. G.Saray'da herkesin aklındaki en büyük soru işareti yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu.