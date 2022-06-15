Galatasaray'da sıcak saatler! Herkes Okan Buruk ve Fatih Terim derken yeni hoca adayı şaşırttı

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Yeni seçilen başkan Dursun Özbek gelecek sezon taraftarın istediği takımı kurmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılarda Torrent ile yolların ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken, yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor. Gündemde Okan Buruk, Fatih Terim gibi isimler dolaşırken herkesi ters köşe edecek bir isim gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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