Fenerbahçe Bruma'yı transfer etti! Menajerinden kafa karıştıran açıklama

Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe gece saatlerinde bombayı patlattı. Sarı lacivertliler bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma için PSV Eindhoven ile kiralık olarak anlaştıklarını açıkladı. Portekizli futbolcunun menajerinden ise kafaları karıştıran açıklama geldi.