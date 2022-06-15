15 Haziran 2022, Çarşamba
Fenerbahçe Bruma'yı transfer etti! Menajerinden kafa karıştıran açıklama
Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe gece saatlerinde bombayı patlattı. Sarı lacivertliler bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma için PSV Eindhoven ile kiralık olarak anlaştıklarını açıkladı. Portekizli futbolcunun menajerinden ise kafaları karıştıran açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:45
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