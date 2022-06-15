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Fenerbahçe Bruma'yı transfer etti! Menajerinden kafa karıştıran açıklama

Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe gece saatlerinde bombayı patlattı. Sarı lacivertliler bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma için PSV Eindhoven ile kiralık olarak anlaştıklarını açıkladı. Portekizli futbolcunun menajerinden ise kafaları karıştıran açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:45
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Fenerbahçe Bruma’yı transfer etti! Menajerinden kafa karıştıran açıklama

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe transfere hızlı başladı. Daha transfer döneminin başlamamasına rağmen sarı lacivertliler 2 transferi açıkladı.

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Fenerbahçe Bruma’yı transfer etti! Menajerinden kafa karıştıran açıklama

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın ardından Jorge Jesus'u getiren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

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Fenerbahçe Bruma’yı transfer etti! Menajerinden kafa karıştıran açıklama

Lincoln Henrique transferinin ardından Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Bruma’yı transfer etti! Menajerinden kafa karıştıran açıklama

Fenerbahçe'nin Bruma'yı duyurmasının ardından Bruma'nın menajerinden kafa karıştıran bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe Bruma’yı transfer etti! Menajerinden kafa karıştıran açıklama

MENAJERİ KAFA KARIŞTIRDI

Bruma'nın menajeri, Eindhovens Dagblad'dan Rik Elfrink'e yaptığı açıklamada, Bruma'nın Fenerbahçe'ye transferinden PSV'nin yaklaşık 4 milyon euro kazandığını ve Bruma'nın kiralanmadığını, kesin olarak transfer olduğunu açıkladı.