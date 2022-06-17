Galatasaray’da Dursun Özbek transfer düğmesine bastı! Senegalli yıldız imzayı atıyor

YENİ HOCA İÇİN GERİ SAYIM

TFF Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Marco Rose, Roberto De Zerbi ve Okan Buruk'un aralarında bulunduğu hoca adayları için "Çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Yerli ya da yabancı mı olacağını o zaman görürsünüz" açıklamasını yaptı.