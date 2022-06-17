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Galatasaray'da Dursun Özbek transfer düğmesine bastı! Senegalli yıldız imzayı atıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü takımlar transferlerini açıklarken sarı kırmızılı taraftarlar müjdeli haberleri bekliyor. Sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, golcü arayışlarına devam ediyor. Aradığı golcüyü İtalya'da bulan yönetim, oyuncuyla masaya oturdu ve imzaların an meselesi olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:02
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Galatasaray’da Dursun Özbek transfer düğmesine bastı! Senegalli yıldız imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezon aldığı sonuçlar nedeniyle taraftarını hayal kırılığına uğratan Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek transfer düğmesine bastı. Sarı kırmızılılar transfer sezonuna hızlı girmek istiyor. Henüz bir transfer açıklamayan yönetim, kolları sıvadı ve harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da Dursun Özbek transfer düğmesine bastı! Senegalli yıldız imzayı atıyor

YENİ HOCA İÇİN GERİ SAYIM

TFF Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Marco Rose, Roberto De Zerbi ve Okan Buruk'un aralarında bulunduğu hoca adayları için "Çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Yerli ya da yabancı mı olacağını o zaman görürsünüz" açıklamasını yaptı.

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Galatasaray’da Dursun Özbek transfer düğmesine bastı! Senegalli yıldız imzayı atıyor

PAMUK ELLER CEBE!

Seçim öncesinde "25 milyon Euro kasa kolaylığı sağlayacağım" diyen Dursun Özbek, sözünü tutacak. Burak Elmas'tan kulübü 20 milyon Euro'ya yakın borçla devralan Özbek, ilk olarak futbol takımına 15 milyon Euro'ya yakın ödeme yapacak.

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Galatasaray’da Dursun Özbek transfer düğmesine bastı! Senegalli yıldız imzayı atıyor

Teknik heyet ve futbolcuların birikmiş iki aylık alacağını kapatacak yeni yönetim, ötelenmiş bonservis taksitlerini ödeyecek ve Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanacak. Amatör branşlara da 5 milyon TL'ye yakın kaynak aktarılacak.

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Galatasaray’da Dursun Özbek transfer düğmesine bastı! Senegalli yıldız imzayı atıyor

TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı camiada gözler transferlere çevrildi. Takımı güçlendirmek isteyen yönetim, aradığı golcüyü İtalya'da buldu.