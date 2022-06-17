17 Haziran 2022, Cuma
Galatasaray'da Dursun Özbek transfer düğmesine bastı! Senegalli yıldız imzayı atıyor
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü takımlar transferlerini açıklarken sarı kırmızılı taraftarlar müjdeli haberleri bekliyor. Sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, golcü arayışlarına devam ediyor. Aradığı golcüyü İtalya'da bulan yönetim, oyuncuyla masaya oturdu ve imzaların an meselesi olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:02
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