Galatasaray'da radikal karar! Başkan Burak Elmas 'kulüp bulun' dedi! İşte yeni adresleri

'KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ'

Burak Elmas ayrıca "Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz." sözlerini kullandı.