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Galatasaray'da radikal karar! Başkan Burak Elmas 'kulüp bulun' dedi! İşte yeni adresleri

Galatasaray'da takımdan ayrılması istenen Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne transferlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimin golcü oyuncu için istediği bonservis bedeli belli oldu. Yıldız oyuncuları kadrolarına katmak için birçok kulüple temaslar başladı. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 03.08.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 12:22
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Galatasaray'da radikal karar! Başkan Burak Elmas 'kulüp bulun' dedi! İşte yeni adresleri

GALATASARAY'DA AYRILIK RÜZGARI! YENİ TAKIMI...
Galatasaray'da transfer kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Başkan Burak Elmas dün yaptığı açıklamada Feghouli ve Falcao ile yolların ayrılması adına konuşma gerçekleştirdiğini belirtmişti. Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da radikal karar! Başkan Burak Elmas 'kulüp bulun' dedi! İşte yeni adresleri

TERİM GENÇ KADRO İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç bir kadro istediğini açıklamış ve kadronun yaş ortalamasını düşüreceğini belirtmişti. Terim, takımda fazla kazanan oyuncular ile ilgili bir karar alınacağını duyurmuştu.

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Galatasaray'da radikal karar! Başkan Burak Elmas 'kulüp bulun' dedi! İşte yeni adresleri

30 YAŞ ÜSTÜ İSİMLER GİDECEK
Şu ana kadar transferde genç isimlere yönelen Galatasaray kadrosundaki 30 yaş üstü oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

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Galatasaray'da radikal karar! Başkan Burak Elmas 'kulüp bulun' dedi! İşte yeni adresleri

BURAK ELMAS RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim." ifadelereini kullandı.

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Galatasaray'da radikal karar! Başkan Burak Elmas 'kulüp bulun' dedi! İşte yeni adresleri

'KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ'
Burak Elmas ayrıca "Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz." sözlerini kullandı.