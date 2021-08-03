Ozan Tufan ve Mesut Özil Pereira'yı memnun edemedi! Oyunculara mesajı verdi

Fenerbahçe Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı Ozan Tufan ve Mesut Özil'in performansından memnun değil. Kiloları yüzünden oyunda yavaş kalan genç oyuncu, hocası tarafından net bir dille uyarıldı. Kanarya'nın 10 numarası Özil'in performansından da memnun olmayan tecrübeli antrenör, oyuncular için sisteminden vazgeçmeyecek.

Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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