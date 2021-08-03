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Haberler Galeri Ozan Tufan ve Mesut Özil Pereira'yı memnun edemedi! Oyunculara mesajı verdi

Ozan Tufan ve Mesut Özil Pereira'yı memnun edemedi! Oyunculara mesajı verdi

Fenerbahçe Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı Ozan Tufan ve Mesut Özil'in performansından memnun değil. Kiloları yüzünden oyunda yavaş kalan genç oyuncu, hocası tarafından net bir dille uyarıldı. Kanarya'nın 10 numarası Özil'in performansından da memnun olmayan tecrübeli antrenör, oyuncular için sisteminden vazgeçmeyecek.

Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:18
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Ozan Tufan ve Mesut Özil Pereira'yı memnun edemedi! Oyunculara mesajı verdi

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, yeni sezonda şampiyon olmak için en az 4 transfer talep etti. 1 forvet, 2 kanat beki ve eğer gerçekleşebilirse bir stoper takviyesi isteyen Pereira, Ozan Tufan'ın temposunu düşük buldu. Milli takımın yıldızlarından Ozan Tufan'ın kilo problemi olduğunu ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ozan Tufan ve Mesut Özil Pereira'yı memnun edemedi! Oyunculara mesajı verdi

PEREİRA SİSTEMİNE ÇOK GÜVENİYOR!
Portekizli teknik adam bu sezon taktiğini 3-4-2-1 olarak belirledi. Bu sisteme çok inan Pereira, orta sahadaki kalitenin taktiğe çok uyduğunu düşünüyor.

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Ozan Tufan ve Mesut Özil Pereira'yı memnun edemedi! Oyunculara mesajı verdi

MİHA ZAJC ÖRNEK OLDU!
Takımla yaptığı ilk toplantıda her oyuncunun kendisi için aynı olduğunu çalışan ve mücade edenin formayı alacağını ifade eden Vitor Pereira, Miha Zajc'ı oynatarak oyunculara mesaj verdi.

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Ozan Tufan ve Mesut Özil Pereira'yı memnun edemedi! Oyunculara mesajı verdi
Slovenyalı orta sahanın bu sezon Fenerbahçe'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Vitor Pereira, orta sahada sık sık Zajc'ı kullanabilir.
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Ozan Tufan ve Mesut Özil Pereira'yı memnun edemedi! Oyunculara mesajı verdi

OZAN TUFAN VE MESUT ÖZİL'DEN MEMNUN DEĞİL!
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Vitor Pereira'nın performansından memnun olmadığı isimler de var.