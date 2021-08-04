04 Ağustos 2021, Çarşamba
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İskoç liginin en düşük bütçeli ikinci takımı! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone sürprizlerle dolu
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. öneleme turunda İskoç rakip St. Johnstone ile eşleşti. Liginin en düşük bütçeli ikinci takımı olan St. Johnstone, sürprizlerle dolu bir takım. Rakibin oyuncuları haftalık 1400 pound civarında maaş alıyor. Bu rakam İskoç liginin baş takımlarından Celtic'in bütçesinde 40 kat daha düşük. İşte sarı kırmızılı takımın mütevazi rakibinin analizi...
Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 11:01
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