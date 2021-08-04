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İskoç liginin en düşük bütçeli ikinci takımı! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone sürprizlerle dolu

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. öneleme turunda İskoç rakip St. Johnstone ile eşleşti. Liginin en düşük bütçeli ikinci takımı olan St. Johnstone, sürprizlerle dolu bir takım. Rakibin oyuncuları haftalık 1400 pound civarında maaş alıyor. Bu rakam İskoç liginin baş takımlarından Celtic'in bütçesinde 40 kat daha düşük. İşte sarı kırmızılı takımın mütevazi rakibinin analizi...

Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 11:01
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İskoç liginin en düşük bütçeli ikinci takımı! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone sürprizlerle dolu

LİGİ 5. SIRADA BİTİRDİLER
1884 yılında kurulan St. Johnstone, geçen sezon İskoç futbolunu başarısıyla şoka uğrattı. Kasım ayında İskoçya Ligi'nde sonuncu sıradaydı ama sezonu hem 5. sırada bitirdi hem de İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nı müzesine götürdü.

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İskoç liginin en düşük bütçeli ikinci takımı! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone sürprizlerle dolu

Onların iki kupayı birden kazanarak sezonu tamamlamasına 1'e 10 bin veriliyordu. Bu bahis oranı, Leicester City'nin İngiltere Premier Ligi kupasını kaldırdığı 2016 yılındaki kazanma oranının iki katıydı.

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İskoç liginin en düşük bütçeli ikinci takımı! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone sürprizlerle dolu

KULÜP SON 16 YILDA HİÇBİR HOCASINI KOVMADI
Kulüp şu ana kadar tarihinde 25 hocayla çalıştı ve son 16 yılda hiç hocasını kovmadı; ya görev süreleri bitti ya da kendileri gittiler, modern futbolda böyle şeyler görmek gerçekten şaşırtıcı!

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İskoç liginin en düşük bütçeli ikinci takımı! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone sürprizlerle dolu

CELTİC 40 KATINDAN FAZLA
Takımın eski oyuncularından teknik direktör Callum Davidson, ilk sezonunda duble yaparken, 3-5-2 ya da 5-2-3 sistemini denedi.

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İskoç liginin en düşük bütçeli ikinci takımı! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone sürprizlerle dolu

Sezonun ikinci yarısında da sadece Celtic, Rangers ve Aberdeen'a kaybettiler. İskoçya Kupası çeyrek finalinde Rangers'ı penaltılarla elediler.