İskoç liginin en düşük bütçeli ikinci takımı! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone sürprizlerle dolu

KULÜP SON 16 YILDA HİÇBİR HOCASINI KOVMADI

Kulüp şu ana kadar tarihinde 25 hocayla çalıştı ve son 16 yılda hiç hocasını kovmadı; ya görev süreleri bitti ya da kendileri gittiler, modern futbolda böyle şeyler görmek gerçekten şaşırtıcı!