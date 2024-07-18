18 Temmuz 2024, Perşembe
Galatasaray'da orta saha bombası! Herkes Wendel'i beklerken Davinson Sanchez'in kankası geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Sağ bekte Doue transferi ile mutlu sona ulaşan Galatasaray, orta saha transferini de noktalamak üzere... Rusya'da forma giyen Wendel ile temasta olan sarı-kırmızılılar rotayı Kolombiya'ya çevirdi. Davinson Sanchez ile milli takımdan arkadaş olan yıldız bir ismin transferi için kollar sıvandı.
Giriş: 18.07.2024 12:48
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