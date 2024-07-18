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Galatasaray'da orta saha bombası! Herkes Wendel'i beklerken Davinson Sanchez'in kankası geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Sağ bekte Doue transferi ile mutlu sona ulaşan Galatasaray, orta saha transferini de noktalamak üzere... Rusya'da forma giyen Wendel ile temasta olan sarı-kırmızılılar rotayı Kolombiya'ya çevirdi. Davinson Sanchez ile milli takımdan arkadaş olan yıldız bir ismin transferi için kollar sıvandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 12:48
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Galatasaray’da orta saha bombası! Herkes Wendel’i beklerken Davinson Sanchez’in kankası geliyor

Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına yapılacak takviyeyi uzun uğraşlar sonucunda bitirmeye çok yaklaştı.

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Galatasaray’da orta saha bombası! Herkes Wendel’i beklerken Davinson Sanchez’in kankası geliyor

Lig bitiminden bugüne kadar pek çok isimle masaya oturan Galatasaray Yönetimi, artık iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda.

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Galatasaray’da orta saha bombası! Herkes Wendel’i beklerken Davinson Sanchez’in kankası geliyor

Bunlardan ilki, Rusya'da Zenit forması giyen Wendel. 2020 yazında 20 milyon Euro'ya transfer olduğu Zenit'ten ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti.

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Galatasaray’da orta saha bombası! Herkes Wendel’i beklerken Davinson Sanchez’in kankası geliyor

Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.

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Galatasaray’da orta saha bombası! Herkes Wendel’i beklerken Davinson Sanchez’in kankası geliyor

Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak üzere Rusya'ya çıkarma yaptı. Erden Timur'un yerini alan İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Cenk Ergün, Zenit yöneticileriyle masaya oturdu.