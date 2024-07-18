Galatasaray'da orta saha bombası! Herkes Wendel'i beklerken Davinson Sanchez'in kankası geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Sağ bekte Doue transferi ile mutlu sona ulaşan Galatasaray, orta saha transferini de noktalamak üzere... Rusya'da forma giyen Wendel ile temasta olan sarı-kırmızılılar rotayı Kolombiya'ya çevirdi. Davinson Sanchez ile milli takımdan arkadaş olan yıldız bir ismin transferi için kollar sıvandı.