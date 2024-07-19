Fenerbahçe tuttuğunu kopardı! Fred’in yanına yıldız isim geliyor
Fenerbahçe'de transfer heyecanı dorukta! Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun açık çek verdiği 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, transferi kısa sürede bitirmek için yoğun mesaide.
Transfer döneminde gaza basan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği bir isim gündemi sarsmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki yıldız orta sahanın transferini bitirmek için yönetim yoğun mesai harcarken, taraftarlar şimdiden heyecanla bu flaş isme dair detayları araştırıyor. İşte transfere ilişkin tüm detaylar...
Fenerbahçe'de Gözler Kovacic'te!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Levent Münir Mercan ve Allan Saint Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de, sıradaki hedef Hırvat yıldız Mateo Kovacic!
Mourinho'dan Onay Çıktı
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transferde son olarak Manchester City'de forma giyen Mateo Kovacic ismi ön plana çıktı.
Portekizli teknik adamın, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine onay verdiği ve Kovacic'i orta sahada Fred ile birlikte oynatmayı planladığı belirtiliyor.
Geçen Sezon 46 Maçta Görev Aldı
Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 46 maça çıkan Kovacic, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 104 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.