Fenerbahçe tuttuğunu kopardı! Fred’in yanına yıldız isim geliyor

Transfer döneminde gaza basan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği bir isim gündemi sarsmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki yıldız orta sahanın transferini bitirmek için yönetim yoğun mesai harcarken, taraftarlar şimdiden heyecanla bu flaş isme dair detayları araştırıyor. İşte transfere ilişkin tüm detaylar...