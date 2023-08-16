UEFA ülke puanı sıralaması güncel | Listeye Türkiye damgası! Özlenen tablo oluşuyor

YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ

Galatasaray, İstanbul'da galip gelerek 1 puan aldı ve UEFA kulüp müsabakaları ülkeler sıralamasında 10'uncu basamakta bulunan Türkiye'nin puanına 0.25 puan daha ekleyerek 29.600 puana çıkmasını sağladı. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin yükselişi sürerken Perşembe günü üç takımımızın alacağı iyi sonuçlar 10'uncu basamaktaki yerimizi daha da sağlamlaştırabilir.