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UEFA ülke puanı sıralaması güncel | Listeye Türkiye damgası! Özlenen tablo oluşuyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupaları eleme maçlarında aldıkları peş peşe galibiyetler, ülke puanını oldukça yukarıya çekti. Sarı kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında elediği Olimpija zaferiyle Türkiye'nin sıralamadaki yeri iyice sağlamlaştı. İşte ülke ülke UEFA sıralaması...

Giriş Tarihi: 16.08.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 11:21
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UEFA ülke puanı sıralaması güncel | Listeye Türkiye damgası! Özlenen tablo oluşuyor

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı.

RAMS Park'ta oynanan maçta sarı kırmızılı ekibe galibiyeti ve turu getiren golü 24. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Ev sahibi takımda ayrıca Lucas Torreira, 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncel | Listeye Türkiye damgası! Özlenen tablo oluşuyor

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP MOLDE OLDU

Aker Stadion'da oynanan maçı Molde 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Kristian Eriksen ve 113. dakikada Martin Linnes attı. Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Molde bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncel | Listeye Türkiye damgası! Özlenen tablo oluşuyor

YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ

Galatasaray, İstanbul'da galip gelerek 1 puan aldı ve UEFA kulüp müsabakaları ülkeler sıralamasında 10'uncu basamakta bulunan Türkiye'nin puanına 0.25 puan daha ekleyerek 29.600 puana çıkmasını sağladı. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin yükselişi sürerken Perşembe günü üç takımımızın alacağı iyi sonuçlar 10'uncu basamaktaki yerimizi daha da sağlamlaştırabilir.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncel | Listeye Türkiye damgası! Özlenen tablo oluşuyor

AVUSTURYA TEMSİLCİSİNDEN GÜZEL HABER

Türkiye'nin hemen bir sıra arkasında yer alan Avusturya'nın Strum Graz takımı Hollanda ekibi PSV'ye sahasında 3-1 mağlup oldu ve Avusturya sıralamadaki yerinde kaldı.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncel | Listeye Türkiye damgası! Özlenen tablo oluşuyor

9'uncu sıradaki İskoçya'nın ekibi Rangers ise 12'nci basamaktaki İsviçre'nin temsilcisi Servette ile 1-1 berabere kaldı. İskoçya 31.150 puana yükseldi. İsviçre'nin puanı ise 28.575 oldu.