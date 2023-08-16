16 Ağustos 2023, Çarşamba
UEFA ülke puanı sıralaması güncel | Listeye Türkiye damgası! Özlenen tablo oluşuyor
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupaları eleme maçlarında aldıkları peş peşe galibiyetler, ülke puanını oldukça yukarıya çekti. Sarı kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında elediği Olimpija zaferiyle Türkiye'nin sıralamadaki yeri iyice sağlamlaştı. İşte ülke ülke UEFA sıralaması...
Giriş Tarihi: 16.08.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 11:21
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