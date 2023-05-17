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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İşte Arda Güler'in yerine gelecek isim

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren fakat son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından lider Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer için hareketlilik yaşanıyor. Takımın genç starı Arda Güler'in rekor bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlanan sarı-lacivertli yönetim, oyuncusunun yerine gelecek yıldızı da belirledi

Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 13:47
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Fenerbahçe’den sürpriz hamle! İşte Arda Güler’in yerine gelecek isim
Bu sezoın Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarından sonra Galatasaray'ın gerisine düştü.
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Fenerbahçe’den sürpriz hamle! İşte Arda Güler’in yerine gelecek isim
Yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçta puan kaybı yaşadığı ve Galatasaray'ın da Sivasspor'u yenmesi halinde şampiyonluğu rakibine kaptıracak.
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Fenerbahçe’den sürpriz hamle! İşte Arda Güler’in yerine gelecek isim

F.BAHÇE KALECİ TRANSFER İÇİN HAMLESİNİ YAPTI

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan sarı-lacivertliler, kaleci transfer için önemli adımlar attı. Hırvatistan Milli Takımı ile büyük çıkış yapan ve Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'le ilk temas kuruldu.

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Fenerbahçe’den sürpriz hamle! İşte Arda Güler’in yerine gelecek isim

Villarreal'in de devreye girmesine rağmen F.Bahçe, kendisini 1.5 milyon Euro ücret ve 4 yıllık imza teklifi ile önde görüyor.

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Fenerbahçe’den sürpriz hamle! İşte Arda Güler’in yerine gelecek isim

ARDA GÜLER YERİNE YILDIZ OYUNCU

Avrupa'ya gitmenin de planlarını yapan sarı-laciverli takımda yeni sezon için transfer hareketliliği başladı. Fenerbahçe, genç dünya yıldızı Arda Güler'i rekor bir bedelle satmayı hedeflerken, yerine gelecek yıldız oyuncuyu da belirledi.