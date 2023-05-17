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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İşte Arda Güler'in yerine gelecek isim
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren fakat son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından lider Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer için hareketlilik yaşanıyor. Takımın genç starı Arda Güler'in rekor bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlanan sarı-lacivertli yönetim, oyuncusunun yerine gelecek yıldızı da belirledi
Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:47Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 13:47