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Haberler Galeri Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti Fenerbahçe kazandı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...

Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti Fenerbahçe kazandı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu haftaki karşılaşmalarını tamamladı. Galatasaray evinde Bayern Münih'e, Beşiktaş ise deplasmanda Bodo Glimt'e mağlup olurken bu hafta tek kazanan Türk takımı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler evinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek gruptaki liderliğini perçinledi. Bu skorlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması listesi güncellendi. İşte ülkelere göre yeni puanlar ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:51
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Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti Fenerbahçe kazandı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin yeri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibine 3-1 yenildi.

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Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti Fenerbahçe kazandı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin yeri...

Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda oldukça etkili bir performans ortaya koymasına rağmen ikinci yarıda rakibini durdurmayı başaramadı ve sahadan puansız ayrıldı.

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Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti Fenerbahçe kazandı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin yeri...

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 8. dakikada rakibinin ani atağında Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen baskılı mücadelesine devam etti. Taraftarının muhteşem desteğiyle Bayern Münih'i adeta sahasına hapseden sarı-kırmızılı takımda, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi üst üste önemli pozisyonlara girdi. Icardi'nin 30. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skora denge getiren Galatasaray'ın, tamamen kontrolü elinde bulundurduğu ve birçok pozisyondan yararlanamadığı maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti Fenerbahçe kazandı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin yeri...

Müsabakada ikinci yarının ilk bölümü de dengeli geçerken, orta sahaya ağırlığını koyarak kontrolü eline alan Bayern Münih, savunmada yetersiz kalan Galatasaray karşısında peş peşe goller buldu. 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala ile skor üreten Alman ekibi, maçı 3-1 kazandı.

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Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti Fenerbahçe kazandı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin yeri...

FENERBAHÇE 3 PUANI KAPTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde 42. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.