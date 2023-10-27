Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti Fenerbahçe kazandı! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu haftaki karşılaşmalarını tamamladı. Galatasaray evinde Bayern Münih'e, Beşiktaş ise deplasmanda Bodo Glimt'e mağlup olurken bu hafta tek kazanan Türk takımı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler evinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek gruptaki liderliğini perçinledi. Bu skorlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması listesi güncellendi. İşte ülkelere göre yeni puanlar ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...