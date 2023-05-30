Galatasaray'da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sezon başında kadrosun kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken Galatasaray'da birçok oyuncu kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşamış oldu. İşte sarı-kırmızılı takımın ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan futbolcuları...