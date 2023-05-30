30 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...

Galatasaray'da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sezon başında kadrosun kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken Galatasaray'da birçok oyuncu kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşamış oldu. İşte sarı-kırmızılı takımın ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan futbolcuları...

Giriş Tarihi: 30.05.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 22:24
  • 1
  • 18
Galatasaray’da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...

OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR'DEN SONRA G.SARAY İLE DE ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan genç teknik adam Okan Buruk, Başakşehir'i 2020 yılında şampiyon yaptıktan sonra Galatasaray ile de şampiyonluk sevinci yaşamış oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Galatasaray’da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...
  • 3
  • 18
Galatasaray’da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...

OKAN KOCUK

  • 4
  • 18
Galatasaray’da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...

VICTOR NELSSON

  • 5
  • 18
Galatasaray’da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...

ABDÜLKERİM BARDAKÇI