30 Mayıs 2023, Salı
Galatasaray'da ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan yıldızlar! Listede şaşırtan isimler var...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sezon başında kadrosun kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken Galatasaray'da birçok oyuncu kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşamış oldu. İşte sarı-kırmızılı takımın ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan futbolcuları...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 22:24
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