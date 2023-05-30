Dünya yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk maçında tarihe geçti! Galatasaray’da bunu yapan ilk isim oldu…

Galatasaray Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. Galatasaray'ın, Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle şampiyonluğu getirdi. İlk yarıda attığı gollerle takımını öne geçirmeyi başaran yıldız isim, şampiyonluk maçında tarihe geçti. Galatasaray'da iki farklı istatistikte tarihe geçen Icardi, tüm sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti.