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Dünya yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk maçında tarihe geçti! Galatasaray’da bunu yapan ilk isim oldu…

Galatasaray Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. Galatasaray'ın, Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle şampiyonluğu getirdi. İlk yarıda attığı gollerle takımını öne geçirmeyi başaran yıldız isim, şampiyonluk maçında tarihe geçti. Galatasaray'da iki farklı istatistikte tarihe geçen Icardi, tüm sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 21:52
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Dünya yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk maçında tarihe geçti! Galatasaray’da bunu yapan ilk isim oldu…

Galatasaray Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

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Dünya yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk maçında tarihe geçti! Galatasaray’da bunu yapan ilk isim oldu…

Galatasaray'da tek eksik olan Nicola Zaniolo, kırmızı kart cezası nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.

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Dünya yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk maçında tarihe geçti! Galatasaray’da bunu yapan ilk isim oldu…

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel maç için Ankara'ya Zaniola dahil tüm futbolcularını getirdi.

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Dünya yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk maçında tarihe geçti! Galatasaray’da bunu yapan ilk isim oldu…

STATTA BOŞ YER YOK

Ankara'da gün boyu etkili olan şiddetli yağmura rağmen stadın tamamı doldu.

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Dünya yıldızı Mauro Icardi şampiyonluk maçında tarihe geçti! Galatasaray’da bunu yapan ilk isim oldu…

Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre için tükenmişti. Ankara'da bugün olumsuz hava koşulları ve yağış nedeniyle oluşan yoğun trafiğe rağmen tribünlerde boş yer kalmadı.