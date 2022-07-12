Galatasaray'da ikinci kavga şoku! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt tekme tokat birbirine girdi

Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgasının Galatasaray'da yarattığı olumsuz hava henüz unutulmamışken, bu sabah antrenmanda yaşanan olay sinirleri iyice gerdi. Sezon başı hazırlık kampında bulunan sarı kırmızılı ekipte genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu yine sahnedeydi. Aktürkoğlu, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile tekme tokat kavga etti. Yaşanan arbedeye dair görüntülerde oyuncuların tarafları ayırdığı görüldü.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 16:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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