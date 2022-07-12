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Haberler Galeri Galatasaray'da ikinci kavga şoku! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt tekme tokat birbirine girdi

Galatasaray'da ikinci kavga şoku! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt tekme tokat birbirine girdi

Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgasının Galatasaray'da yarattığı olumsuz hava henüz unutulmamışken, bu sabah antrenmanda yaşanan olay sinirleri iyice gerdi. Sezon başı hazırlık kampında bulunan sarı kırmızılı ekipte genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu yine sahnedeydi. Aktürkoğlu, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile tekme tokat kavga etti. Yaşanan arbedeye dair görüntülerde oyuncuların tarafları ayırdığı görüldü.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 16:47
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Galatasaray’da ikinci kavga şoku! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt tekme tokat birbirine girdi

Galatasaray'da Domenec Torrent'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk yönetimindeki yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 2022/23 sezonu öncesi Avusturya'da kamp yapan sarı - kırmızılılarda yeni transfer Sergio Oliveira da ilk idmanına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da ikinci kavga şoku! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt tekme tokat birbirine girdi

KAVGA ÇIKTI!
Sabah yapılan antrenmanında 5'e 2 pas çalışması sırasında yabancı bir futbolcu, yerli bir futbolcuya sert bir müdahalede bulununca iki isim arasında kavga çıktı.

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Galatasaray’da ikinci kavga şoku! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt tekme tokat birbirine girdi

Haberin devamında; antrenmanda yer alan diğer futbolcuların tekme tokat kavga eden isimleri ayırmakta güçlük çektiği bildirilirken, birbirine girişen futbolcuların Patrick van Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu olduğu ifade edildi.

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Galatasaray’da ikinci kavga şoku! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt tekme tokat birbirine girdi

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Galatasaray’da ikinci kavga şoku! Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt tekme tokat birbirine girdi