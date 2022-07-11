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Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir futbol sergileyecek?

Şampiyon Trabzonspor'un deneyimli hocası Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi planı ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalada bulundu. Yeni transferleri değerlendiren Avcı, "Oyuncularla çalışma ve sistem üzerine konuşuyoruz" dedi. Takıma taç antrenörünün de katılacağını belirten Avcı, "agresif, güzel oyunumuz devam edecek" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 12:16
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Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir futbol sergileyecek?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek sohbet etti. Avcı, geçen sezon arzuladıkları şampiyonluğa ulaştıklarını ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü belirtti.

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Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir futbol sergileyecek?

Oturmuş bir kadro ve sisteme sahip olduklarını dile getiren Avcı, "Rakiplerimiz büyük takımlar. Oyuncu alıyorlar. Güçleri var. Hazırlık maçları, Avrupa kupaları, lig bir başlasın, daha belirleyici olur. Geçen seneki gibi yarış yüksek bir puan farkıyla gitmeyecektir. Bu zaten her zaman olabilecek bir şey değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Zorlu bir lig yarışı olacak. Ancak bizim agresif, güzel oyunumuz devam edecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

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Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir futbol sergileyecek?

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Avcı, öncelikli olarak sağ stoper pozisyonuna takviye yapmak istediklerini anlattı.

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Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir futbol sergileyecek?

"TREZEGUET TAKIM SAVUNMASINA YARDIMCI OLACAK"

Avcı, Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin takıma katılmasını değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Trezeguet, bir kere takım savunmasına çok yardımı olacak. İkincisi ve belki de en önemlisi, rakip arkasına yaptığı hızlı koşular. Bugün artık dünyada bu tür mekanizmaları bozabilmen için yapacağın yardımcı koşular, boş koşular önemli. Rakip arkası koşular çok önemli mekanizmayı bozmak için. Trezeguet bunu yapabilen bir oyuncu. Hem birebirde adam eksiltmesi var hem rakip arkasına hızlı koşuları var. İki tarafa da oynuyor. Sola da oynuyor, sağa da oynuyor. Edin (Visca) var, (Jean) Kouassi var, (Jorge) Djaniny var. Her türlü kullanabiliyoruz. Onun için Trezeguet bizim için doğru oyuncu. İş ahlakı çok üst düzeyde olan bir oyuncu. Düzgün bir karakter."

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Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir futbol sergileyecek?

Bordo-mavili teknik adam, Trezeguet ile transferi öncesinde konuştuğunu belirterek, "Oyuncu, 'Hocam beni istiyorsun da nasıl kullanacaksın? Formasyon ne, sistem ne?' diye sorar. Bu çok güzel bir şey. Karanlığa gelmiyor oyuncu. Birçok oyuncuyla da konuştum. Müsabakaya nasıl hazırlandığını da oyuncuyla paylaşman lazım. Avrupa'da planlı ve organizasyonlu çalışıyor oyuncular. Haftalık planları vardır. Hafta içi maçı varsa ona göre planı vardır. Biz de onları teker teker karşılıklı konuşuruz. Bunu konuşmazsan, oyuncular gelmez." ifadelerini kullandı.