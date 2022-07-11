Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir futbol sergileyecek?

"TREZEGUET TAKIM SAVUNMASINA YARDIMCI OLACAK"

Avcı, Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin takıma katılmasını değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Trezeguet, bir kere takım savunmasına çok yardımı olacak. İkincisi ve belki de en önemlisi, rakip arkasına yaptığı hızlı koşular. Bugün artık dünyada bu tür mekanizmaları bozabilmen için yapacağın yardımcı koşular, boş koşular önemli. Rakip arkası koşular çok önemli mekanizmayı bozmak için. Trezeguet bunu yapabilen bir oyuncu. Hem birebirde adam eksiltmesi var hem rakip arkasına hızlı koşuları var. İki tarafa da oynuyor. Sola da oynuyor, sağa da oynuyor. Edin (Visca) var, (Jean) Kouassi var, (Jorge) Djaniny var. Her türlü kullanabiliyoruz. Onun için Trezeguet bizim için doğru oyuncu. İş ahlakı çok üst düzeyde olan bir oyuncu. Düzgün bir karakter."