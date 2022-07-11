11 Temmuz 2022, Pazartesi
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Trabzonspor yeni sezonda nasıl bir futbol sergileyecek?
Şampiyon Trabzonspor'un deneyimli hocası Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi planı ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalada bulundu. Yeni transferleri değerlendiren Avcı, "Oyuncularla çalışma ve sistem üzerine konuşuyoruz" dedi. Takıma taç antrenörünün de katılacağını belirten Avcı, "agresif, güzel oyunumuz devam edecek" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 11.07.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 12:16
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