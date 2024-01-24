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Haberler Galeri Galatasaray'da iki imza birden! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray'da iki imza birden! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi! İşte sözleşme detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Trabzonspor galibiyetiyle Fenerbahçe ile puanları eşitleyen Galatasaray, şampiyonluk yarışına devam ederken; gözünü şimdi transferlere çevirdi. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışan sarı-kırmızılılar bir yandan da kadrosunda bulunan bazı yıldızlarla sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Teknik patron Okan Buruk'un isteğiyle yönetim 2 yıldızla sözleşme uzatmak için devreye girdi.

Giriş Tarihi: 24.01.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 10:32
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Galatasaray’da iki imza birden! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray'da kadro planlama çalışmalarına hız verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da iki imza birden! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi! İşte sözleşme detayları...

Ocak ayı hamlelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’da iki imza birden! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi! İşte sözleşme detayları...

Transfer için kolları sıvayan Cimbom'da teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeler belirlendi.

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Galatasaray’da iki imza birden! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi! İşte sözleşme detayları...

Sol bek ve orta saha takviyelerine öncelik veren Aslan, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.

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Galatasaray’da iki imza birden! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi! İşte sözleşme detayları...

Operasyona son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.