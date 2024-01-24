Galatasaray'da iki imza birden! Okan Buruk istedi yönetim devreye girdi! İşte sözleşme detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Trabzonspor galibiyetiyle Fenerbahçe ile puanları eşitleyen Galatasaray, şampiyonluk yarışına devam ederken; gözünü şimdi transferlere çevirdi. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışan sarı-kırmızılılar bir yandan da kadrosunda bulunan bazı yıldızlarla sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Teknik patron Okan Buruk'un isteğiyle yönetim 2 yıldızla sözleşme uzatmak için devreye girdi.