28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bir sürpriz yaşandı. Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuç, takımın tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos'un siyah-beyazlı ekipte aldığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti. Daha önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 mağlup eden Santos, bu yenilgiyle zorlu bir döneme giriş yaptı.