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28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
Beşiktaş, Süper Lig'de Pendikspor'a 4-0'lık şok bir mağlubiyet yaşadıktan sonra transfer çalışmalarına hız veriyor. Deneyimli teknik direktör Fernando Santos'un transfer listesindeki isimler için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirmek üzere. İşte nefes kesen transferin detayları...
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Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:38Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 16:40