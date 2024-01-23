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Haberler Galeri 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz

28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz

Beşiktaş, Süper Lig'de Pendikspor'a 4-0'lık şok bir mağlubiyet yaşadıktan sonra transfer çalışmalarına hız veriyor. Deneyimli teknik direktör Fernando Santos'un transfer listesindeki isimler için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirmek üzere. İşte nefes kesen transferin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 16:40
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28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz

Beşiktaş yönetimi, yeni transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde odaklanmış durumda. Takımın performansını yükseltmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Beşiktaş yönetimi, Avrupa'nın önde gelen liglerinde potansiyel transfer adayları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, deneyimli teknik direktör Fernando Santos'un talepleri doğrultusunda kadrosunu daha da güçlendirmek adına yeni adımlar atmaya kararlı.

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28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bir sürpriz yaşandı. Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuç, takımın tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos'un siyah-beyazlı ekipte aldığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti. Daha önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 mağlup eden Santos, bu yenilgiyle zorlu bir döneme giriş yaptı.

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28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz

TRANSFER PİYASASINDA BEŞİKTAŞ HAREKETLİLİĞİ

Beşiktaş yönetimi, takımı güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa'nın önde gelen liglerinden oyuncu arayışlarına devam eden siyah-beyazlı ekip, önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

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28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz

FERNANDO SANTOS'UN TRANSFER LİSTESİ

Ara transfer döneminde Jonas Svensson ile güçlenen Beşiktaş, Santos'un belirlediği diğer oyuncular için de harekete geçti. Pendikspor maçı sonrasında transfer ihtiyacını açıkça dile getiren Portekizli teknik adamın gözdesi oyuncular belirlendi.

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28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz

BEŞİKTAŞ ORTA SAHAYA ARADIĞINI BULDU

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden biri Oliver Torres. Sevilla'nın 29 yaşındaki oyuncusuyla ilgilenen Beşiktaş, İspanyol kulübüyle pazarlık sürecinde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Torres, orta sahadaki boşluğu doldurmak için ideal bir isim olarak görülüyor. Bu sezon 23 maçta sahada kalan ve 1 asist yapan Torres, kariyerinde Atletico Madrid, Villarreal, Porto ve Sevilla formalarını giydi.