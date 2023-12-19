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Haberler Galeri Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı | Hakemin kararı doğru mu?

Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı | Hakemin kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesine neden olan pozisyonu değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 22:47
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Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı | Hakemin kararı doğru mu?

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

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Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı | Hakemin kararı doğru mu?

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı.

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Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı | Hakemin kararı doğru mu?

Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

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Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı | Hakemin kararı doğru mu?

Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti.

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Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı | Hakemin kararı doğru mu?

İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.