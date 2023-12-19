19 Aralık 2023, Salı
Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı | Hakemin kararı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesine neden olan pozisyonu değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 19.12.2023 22:47
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