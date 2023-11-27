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Galatasaray'da Erden Timur'a transferde tam yetki! Çifte bomba patlamak üzere

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 12. haftasında evinde Alanyaspor'u farklı deviren Galatasaray, 13 maç sonunda 34 puanla zirve ortaklığını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda oynanan futbol tam not alırken, ocak ayı öncesi gözler transfere çevrildi. Yaz transfer döneminde bombaları patlatan Erden Timur'a yine yetki verildi. Sarı-kırmızılı yöneticinin ocak ayı öncesi 2 dünya yıldızı ile ilgilendiği ve bu isimlerin transferini bitirmek için kolları sıvadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2023 23:04
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Galatasaray’da Erden Timur’a transferde tam yetki! Çifte bomba patlamak üzere

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray’da Erden Timur’a transferde tam yetki! Çifte bomba patlamak üzere

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini Mertens (2), Icardi ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

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Galatasaray’da Erden Timur’a transferde tam yetki! Çifte bomba patlamak üzere

Galatasaray'da özellikle sergilenen futbol büyük beğeni topladı.

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Galatasaray’da Erden Timur’a transferde tam yetki! Çifte bomba patlamak üzere

Teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirirken kadroya almadı.

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Galatasaray’da Erden Timur’a transferde tam yetki! Çifte bomba patlamak üzere

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ise mücadeleye yedek başladı.