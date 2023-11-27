Galatasaray'da Erden Timur'a transferde tam yetki! Çifte bomba patlamak üzere

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 12. haftasında evinde Alanyaspor'u farklı deviren Galatasaray, 13 maç sonunda 34 puanla zirve ortaklığını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda oynanan futbol tam not alırken, ocak ayı öncesi gözler transfere çevrildi. Yaz transfer döneminde bombaları patlatan Erden Timur'a yine yetki verildi. Sarı-kırmızılı yöneticinin ocak ayı öncesi 2 dünya yıldızı ile ilgilendiği ve bu isimlerin transferini bitirmek için kolları sıvadığı öğrenildi.