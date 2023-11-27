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Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Brezilya basını duyurdu: Ocakta kadroda

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Karagümrük'ü evinde yenerek averajla yeniden liderliğe yükselen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında Brezilya'ya kiralanan Joao Pedro'nun ocak ayında Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2023 18:36
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Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Brezilya basını duyurdu: Ocakta kadroda

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Brezilya basını duyurdu: Ocakta kadroda

Sarı-lacivertli takımda bir yandan zirve mücadelesi verilirken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Brezilya basını duyurdu: Ocakta kadroda

Fenerbahçe'de ocak ayında hareketli bir transfer dönemi yaşanması bekleniyor.

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Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Brezilya basını duyurdu: Ocakta kadroda

Kanarya'nın kiralık gönderdiği isimlerden olan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Brezilya basını duyurdu: Ocakta kadroda

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Brezilya'da beklenen performansı gösteremedi.