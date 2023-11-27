27 Kasım 2023, Pazartesi
Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Brezilya basını duyurdu: Ocakta kadroda
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Karagümrük'ü evinde yenerek averajla yeniden liderliğe yükselen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında Brezilya'ya kiralanan Joao Pedro'nun ocak ayında Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 18:36
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